Der Streit um KI-Geheimnisse spitzt sich zu: xAI wirft OpenAI vor, Quellcode und Trainingsmethoden gestohlen und Mitarbeiter abgeworben zu haben.Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat erneut Klage gegen OpenAI eingereicht. Der Vorwurf: OpenAI habe eine "koordinierte, unfaire und rechtswidrige Kampagne" gestartet, um Technologien durch gezieltes Abwerben von Mitarbeitern zu stehlen, wie aus der am Mittwoch in Kalifornien eingereichten Klage hervorgeht. OpenAI soll ehemalige xAI-Mitarbeiter "mit allen Mitteln" dazu gebracht haben, Quellcode, Trainingsmethoden und Rechenzentrumsstrategien zu veruntreuen. Musk, 2015 Mitgründer von OpenAI, verließ das Board 2018 wegen Interessenkonflikten zu Tesla …
