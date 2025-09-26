München - Der FC Bayern München hat am Freitagabend ein Heimspiel gegen Werder Bremen mit 4:0 gewonnen und damit seine makellose Serie in dieser Saison fortgesetzt. Jonathan Tah brachte die Gastgeber bereits in der 22. Minute per Hackentrick in Führung, ehe Harry Kane kurz vor der Halbzeit einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte (45.+1 Minute). In der zweiten Halbzeit erhöhte Kane mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 in der 65. Minute, bevor Konrad Laimer in der 87. Minute den Endstand zum 4:0 markierte.



Die Münchner dominierten die Partie über weite Strecken und bestimmten das Spielgeschehen mit Ballbesitz und schnellem Umschaltspiel. Werder Bremen zeigte nur wenige offensive Akzente, und Torhüter Karl Hein verhinderte mit einigen Paraden eine noch frühere Entscheidung. Mit einer Kombination aus Kreativität, Treffsicherheit und kontrolliertem Spielaufbau setzte Bayern die Bremer immer wieder unter Druck und ließ kaum Entlastung zu. Damit bauten die Münchner ihre beeindruckende Form weiter aus, während Werder weiterhin auf Punkte gegen den Rekordmeister warten muss.





