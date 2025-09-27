Johnson & Johnson: Vom Dampfer zum Rennboot - Geringe Volatilität, volle Kraft voraus!

Gesundheitsriese gibt Gas!

Rückblick

Der weltweit größte Hersteller von Gesundheitsprodukten mit Hauptsitz in New Brunswick ist ein etabliertes Unternehmen mit sicheren Gewinnen. Johnson & Johnson wird von den Anlegern oft als Dividendenoptionen gewählt. Der Gesundheitskonzern glänzte im heurigen Jahr bereits mit einer starken Performance. Die jüngste Konsolidierung wird gerade nach oben verlassen.

Johnson & Johnson: Chart vom 26.09.2025, Kürzel: JNJ, Kurs: 179.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit Kursen über 179 USD haben wir bereits ein Kaufsignal bekommen. Dies könnte der Startschuss zur nächsten stärkeren Swing-Bewegung gewesen sein.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 20-Tagelinie, wäre dies ein Warnzeichen. Die nächste Verteidigungszone befindet sich danach im Bereich des EMA-50.

Meinung

Johnson & Johnson ist in den Fokus professioneller Investoren gerückt. Guggenheim Securities hat das Rating von "neutral" auf "buy" angehoben und das Kursziel von 167 auf 206 USD hochgeschraubt. Die Botschaft der Analysten zu Johnson & Johnson lautet: Durch den Fokus auf höhermargige Therapiebereiche, robuster Pipeline-Katalysatoren und solider Bilanzqualität ist JNJ besser aufgestellt, als es die Bewertung zuletzt widerspiegelte. Johnson & Johnson bietet eine seltene Kombination aus defensiver Bilanzqualität und offensiver Innovationskraft. Qualitätsfokussierte Langfristanleger können die Aktie des Pharmariesen als defensiven Kernwert mit Innovationshebel betrachten. Die Dividendenrendite beträgt knapp 3 %.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 119.54 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.69 Mrd. USD

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-Johnson_Johnson_Aktie_Klare_Wende_Einschaetzung_Guggenheim_Securities_raet_nun_zum_Kauf-19035603

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

