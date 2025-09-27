© Foto: Alex Kraus/Gerresheimer AG/dpaDie Gerresheimer Aktie crashte am Mittwoch, nachdem die BaFin eine Überprüfung des letzten Konzernabschlusses angekündigt hatte. Die Community diskutiert nun u. a. über die Frage, ob Shortseller zuvor Bescheid wussten.In dieser Woche hat es der Düsseldorfer Hersteller für Primärverpackungen für die Pharmaindustrie "Gerresheimer AG" an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund für das enorme Interesse ist die Ankündigung der BaFin, den Konzernabschluss 2024, sowie den dazugehörigen Lagebericht prüfen zu wollen. Es steht der Verdacht im Raum, dass Gerresheimer Umsatzerlöse aus sogenannten "Bill-and-Hold"-Vereinbarungen zu früh ausgewiesen haben könnte. Diese …Den vollständigen Artikel lesen ...
