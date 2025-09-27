© Foto: Sebastian Gollnow - dpa

Im Kampf um den Thron des reichsten Menschen der Welt könnte es dank massiven Vermögenssteigerungen von zwei nicht Unbekannten bald einen epischen Vierkampf geben.Oracle-Chef Larry Ellison hat kürzlich Elon Musk für einige Stunden vom Thron des reichsten Menschen der Welt verdrängt. Dieses Szenario könnte sich in Zukunft wiederholen. Doch zwei weitere US-Schwergewichte könnten sich dabei sehr bald einmischen und den Zweikampf zu einem Vierkampf machen: Die Rede ist von Mark Zuckerberg und Jeff Bezos. So hat sich das Vermögen der beiden Milliardäre in den letzten Jahren entwickelt: Während Mark Zuckerberg mit Facebook 2012 an die Börse ging und mit einem geschätzten Vermögen von etwa 19 …