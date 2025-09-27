Paris - Der "Jahrhundertjournalist" Georg Stefan Troller ist tot. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Familie berichten, starb er am Samstag im Alter von 103 Jahren in Paris.



Troller wurde in Wien als Sohn eines jüdischen Pelzhändlers geboren und floh nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland in die USA. Als US-Soldat nahm er dann später an der Befreiung des KZ Dachau teil.



Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er schließlich in Paris als Dokumentarfilmer und Autor. Für das ZDF porträtierte Troller zwischen 1972 und 1993 unzählige Prominente. Bis zuletzt schrieb er eine Kolumne in der Literaturbeilage der "Welt".





