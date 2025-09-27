Cancom-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 1,41 Prozent der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 25,25 Euro, das Tageshoch hat man mit 25,40 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 4 x kaufen und 2 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 25,00 Euro und 35,00 Euro. Vier von sechs Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
