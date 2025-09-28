Trading-Chancen erkennen, den passenden Einstiegskurs finden, das ist seit 2015 die erfolgreiche RuMaS Trading-Strategie, mit der wir auch im Jahr 2025 viele starke Aktien- und Hebel-Zertifikatgewinne hervorgebracht haben. Am letzten Sonntag hatten wir geschrieben: "Kommt es zu einem Schlusskurs oberhalb von 17,00 USD ist ein Anstieg bis auf 20,00 USD denkbar. Neuer Stopp: 13,00 USD." Das Wochenhoch hat man am Dienstag mit 19,325 USD gesehen, maximal ...

