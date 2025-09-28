Das war unser Hinweis an die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 14. September: "Der Kurs bewegt sich seit zwei Wochen über der aufsteigenden 100-Tage-Linie, die Korrektur könnte beim "Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen Bereich" beendet sein. Die Privatbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 84,00 Euro am Donnerstag bestätigt, wir können uns vorstellen, dass der RENK-Kurs auf ein neues Allzeithoch steigt." Am letzten ...

