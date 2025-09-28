Die Aktie zählt in diesem Jahr zu den stärksten deutschen Titeln, ist aber auch unter langfristigen Gesichtspunkten ein interessanter Wert. Auch, weil der Konzern breit aufgestellt ist. Ein stark zyklisches Unternehmen wie Hochtief als Aktie für die Ewigkeit? Das mag auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, doch überzeugt der MDAX-Titel - trotz zum Teil mehrjähriger Durststrecken wie beispielsweise zwischen 2017 und 2020 - mit einem Total ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE