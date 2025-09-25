Anzeige
Donnerstag, 25.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker-Symbol: SIE
Xetra
25.09.25 | 17:35
223,80 Euro
-1,13 % -2,55
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
SIEMENS AG Chart 1 Jahr
SIEMENS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
223,25224,0018:43
223,25224,0018:43
Firmen im Artikel
BILFINGER
BILFINGER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BILFINGER SE92,20-3,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG42,720-6,56 %
E.ON SE15,955+1,37 %
EVONIK INDUSTRIES AG14,850-1,53 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG43,120-2,27 %
FRESENIUS SE & CO KGAA46,190-1,24 %
HEIDELBERG MATERIALS AG192,75-2,53 %
HOCHTIEF AG217,60-4,39 %
KWS SAAT SE & CO KGAA61,50-3,60 %
MERCK KGAA106,20-1,80 %
QIAGEN NV37,645-2,03 %
RATIONAL AG660,50+2,40 %
SAP SE225,20-1,23 %
SARTORIUS AG VZ195,95-3,38 %
SIEMENS AG223,80-1,13 %
SIEMENS ENERGY AG97,16-1,52 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG44,830-3,45 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.