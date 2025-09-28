Frankfurt / München - Für den Lufthansa-Konzern, zu dem auch die Swiss gehört, stehen entscheidende Tage bevor: Der Vorstand will an diesem Montag seine umfassenden Pläne zum Personalabbau genauer vorstellen. Am Dienstag endet zudem die Abstimmung der Pilotinnen und Piloten zu möglichen Streiks. Am Freitag war im Vorfeld einer Kapitalmarktinformation aus Unternehmenskreisen bekanntgeworden, dass der Konzern in den kommenden Jahren ein Fünftel der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab