Paris (ots) -Am 29. September um 21:00 Uhr verwandelt sich der Vorplatz des Hôtel de Ville de Paris in die Bühne eines einzigartigen Ereignisses: Die ikonische französische Devise Liberté, Égalité, Fraternité erfährt eine feminine und feministische Neuinterpretation und wird so zum Symbol für Empowerment, Inklusion und Selbstliebe.Unter dem Leitmotiv Liberty, Equality, Sisterhood - You're Worth It setzt L'Oréal Paris ein kraftvolles Statement: Mode und Schönheit werden demokratisiert und für alle erlebbar gemacht.L'Oréal Paris lädt dazu ein, am Hôtel de Ville de Paris gemeinsam weibliche Stärke und globalen Zusammenhalt zu feiern. Vor der historischen Kulisse, die im 18. Jahrhundert Schauplatz revolutionärer Demonstrationen und im 19. Jahrhundert Ausgangspunkt von Frauenbewegungen und Lohnprotesten war, bringt Le Défilé L'Oréal Paris Markenbotschafter:innen, Modedesigner:innen und Beauty-Expert:innen zusammen - zu einem inspirierenden Statement für Vielfalt, Kreativität und Empowerment. Die Show wird hierbei zum öffentlichen Schaufenster außergewöhnlicher Weiblichkeitund faszinierender Looks. Dieses bedeutungsvolle Ereignis, das kreative Exzellenz weltweit teilt, ist für alle zugänglich¹ und wird live auf Instagram, TikTok, den Marken-Websites sowie auf Roblox übertragen.Bereits zum achten Mal seit 2017 vereint Le Défilé L'Oréal Paris modernste Beautyexpertise und internationale Fashion zu einer einzigartigen Symbiose - stets im Zeichen von Empowerment und Inklusion. In diesem Jahr übernimmt erstmals Make-up-Artist Harold James gemeinsam mit seinem Team die kreative Leitung und entwickelt zusammen mit Hair-Experte Stéphane Lancien die ikonischen Beauty- und Hair-Looks der Saison.Die internationale und vielfältige Besetzung der Markenbotschafterinnen umfasst in diesem Jahr Persönlichkeiten wie Gillian Anderson, Marie Bochet, Cindy Bruna, Viola Davis, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Ariana Greenblatt, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren und Aishwarya Rai. Ergänzt wird dieses Aufgebot unteranderem durch weitere inspirierende Persönlichkeiten und Influencer:innen des deutschen Raumes - darunter die lokalen Markenbotschafterinnen Iris Berben und Heidi Klum sowie Lena Gercke, Jacob Rott, Gina Drewalowski und Valentina Pahde, die gemeinsam ein starkes Statement für selbstbestimmte Schönheit setzenParis wird damit auch in diesem Jahr zur zentralen Bühne für das kraftvolle Bekenntnis zu Empowerment, Selbstliebe und Selbstwert. Gleichzeitig bringen internationale Watch-Partys in Metropolen weltweit die Mission der Marke - die Demokratisierungvon Mode und Schönheit - weltweit zum Erleben: In Düsseldorf wird der Pop-up Store auf der Königsallee am Hofgarten nacheiner exklusiven Pre-Watchparty am 30.9. dann offiziell eröffnet. Markenbotschafterin Heidi Klum reist direkt von der Pariser "LeDéfilé"-Show an, um persönlich den exklusiven Pop-up Store gegen 15:20 Uhr zu enthüllen.Der Store lädt ein, in die faszinierende Welt von L'Oréal Paris einzutauchen. Geboten werden spannende Beauty-Erlebnisse,Selfcare-Momente und innovative Produkt-Highlights. Ein besonderes Angebot: Besucher können sich professionell von Make-up Artists kostenlos beraten und schminken lassen und ihren individuellen "Le Défilé"-Look im Pariser Chic kreieren. Außerdem wird eine kostenlose Masterclass am 2.10. um 12 Uhr angeboten.Der Pop-up Store ist vom 30.9.-2.10.2025 von 10 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet.Alle Informationen für das Défilé in Paris auf einen Blick:- Datum: Montag, 29. September 2025- Location: Hôtel de Ville de Paris- Beginn um 21:00 Uhr - Live-Übertragung auf den Social-Media-Kanälen von L'Oréal Paris: Instagram, TikTok, YouTube, Roblox & Website1 Nach Anmeldung und je nach Verfügbarkeit.Pressekontakt:Heike Leder, Head of Brand Communication L'Oréal ParisHeike.leder@loreal.comREICHERT+ Communications GmbHloreal@reichertplus.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73372/6126733