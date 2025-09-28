Bern - Wer in der Schweiz in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus lebt, muss voraussichtlich künftig den Eigenmietwert nicht mehr versteuern. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG gibt es ein deutliches Ja zur Vorlage zum Eigenmietwert. Es sehe nach einem starken Ja-Überhang, sagte gfs-Politologe Lukas Golder im Schweizer Fernsehen SRF. Vor allem in Deutschschweizer Kantonen hätten viele Stimmende zugestimmt. Offenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab