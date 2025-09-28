Bern - Bei der Abstimmung über die Einführung der E-ID zeichnet sich ein knappes Rennen ab. Die erste SRF-Hochrechnung vom Sonntag von 12.30 Uhr ergab je einen 50-Prozentanteil an Ja- und Nein-Stimmen. Man sehe insbesondere in ländlichen Regionen eine starke Mobilisierung gegen die Vorlage, sagte der Politologe Lukas Golder von gfs.bern im Gespräch mit Fernsehen SRF. Viele Nein-Stimmen verzeichne man beispielsweise in der Zentralschweiz. Das Muster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab