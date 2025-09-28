Bern - Wer in der Schweiz in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus lebt, muss künftig den Eigenmietwert nicht mehr versteuern. 57,7 Prozent der Stimmenden haben am Sonntag die Vorlage zum Eigenmietwert gutgeheissen. Die bürgerliche Befürworterseite habe auf dem Land zuletzt mobilisieren können, sagte Lukas Golder, Politologe bei gfs.bern, im Schweizer Fernsehen. Abgestimmt wurde allerdings nicht über den Eigenmietwert, sondern über eine neue Sondersteuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
