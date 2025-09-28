Bern - Die Schweizer Stimmberechtigten haben der Einführung der E-ID mit einem Ja-Anteil von 50,4 Prozent zugestimmt. Man sah insbesondere in ländlichen Regionen eine starke Mobilisierung gegen die Vorlage, sagte der Politologe Lukas Golder von gfs.bern im Gespräch mit Fernsehen SRF. Viele Nein-Stimmen verzeichne man beispielsweise in der Zentralschweiz. Das Muster zeige sich aber etwa auch im Baselbiet, und auch in der Westschweiz sei die Zustimmung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab