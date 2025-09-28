Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die Annahme des Gesetzes über die elektronische Identität (E-ID). Diese für die Wirtschaft essenzielle Reform ermöglicht es den Schweizer KMU endlich, von einem sicheren digitalen Instrument zu profitieren, das administrative Prozesse vereinfacht und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Die E-ID wird den Unternehmen den Zugang zu Online-Dienstleistungen erleichtern, die Kosten für physische Identifikationsverfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab