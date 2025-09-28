Freiburg - Der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim haben sich am 5. Bundesliga-Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.



Freiburg gelang ein Blitzstart, als Lukas Kübler nach knapp drei Minuten die Führung für den Sportclub erzielte. Hoffenheim antwortete schnell durch Fisnik Asllani, der nach einem Ballverlust von Vincenzo Grifo den Ausgleich erzielte.



Die Partie blieb über weite Strecken zerfahren, geprägt von vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, wobei die Abwehrreihen auf beiden Seiten sehr präsent waren. Trotz einiger Wechsel und taktischer Anpassungen gelang es keinem Team, die gegnerische Defensive entscheidend zu überwinden.



In der Schlussphase versuchte die TSG, den Druck zu erhöhen, doch die Freiburger Abwehr hielt stand. Auch die Breisgauer konnten ihre Offensivbemühungen nicht in Zählbares ummünzen. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Unentschieden, das den Freiburgern wenigstens half, ihre Serie von ungeschlagenen Spielen gegen Hoffenheim fortzusetzen.





© 2025 dts Nachrichtenagentur