Heidelberger Druck ISIN: DE0007314007 konnte im Wochenverlauf 10,00 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war der Hersteller von Bogenoffsetmaschinen aus Heidelberg der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 2,20 Euro, das Wochenhoch hat mit im Tagesverlauf mit 2,215 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.