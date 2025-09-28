Renk Group ISIN: DE000RENK730 konnte im Wochenverlauf 15,97 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war der "Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen Bereich" aus Augsburg der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 81,17 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 81,89 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS