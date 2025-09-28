Wir hatten mehrmals auf diese Chance hingewiesen und in unserem vorletzten Artikel über Sibanye-Stillwater unter anderem geschrieben: "Viele Zeichen stehen auf Kursgewinn: Das gilt für das Momentum, die relative Stärke und das On Balance Volumen. Zusätzlich befindet sich die Aktie in einem sauberen Aufwärtstrend und notiert auf einem 2-Jahres-Hoch. In Euro gibt es noch einen Widerstand bei 2,00 Euro und wenn der nachhaltig durchbrochen wird, gibt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.