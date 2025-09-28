Wir haben zwar eine sehr gute Trading-Strategie, mit der wir in fast jeder Woche Treffer und Volltreffer melden können, aber mit Blick auf eine konkrete Aussage, wie es mit den Börsen weitergeht, wollen wir seriös bleiben und uns nicht als Hellseher betätigen. Diese Gesamtbeurteilung der Märkte gilt meist nur für die mittelfristige- und langfristige Geldanlage, nicht für das Trading. Wie immer, wird es einzelne Werte geben, die den Gesamteindruck ...

