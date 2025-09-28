Erlangen - Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag bei einer Auseinandersetzung am Erlanger Busbahnhof mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilte, soll ein 17-Jähriger den Jungen zunächst mit einem Messer bedroht und ihm dann mehrere Stiche im Oberkörper zugefügt haben.



Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr, nachdem es bereits zuvor Streit zwischen den beiden Jugendlichen gegeben hatte. Als Zeugen eingriffen, flüchtete der 17-Jährige. Der Verletzte musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen waren neben Einsatzkräften des Einsatzzuges Erlangen auch Zivilstreifen und ein Diensthundeführer im Einsatz. Im Laufe des Abends gelang es Zivilkräften schließlich, den tatverdächtigen 17-Jährigen vorläufig festzunehmen.



Während der polizeilichen Arbeiten am Tatort kam es zu einem weiteren Zwischenfall, als der alkoholisierte Vater des Verletzten versuchte, zum Rettungswagen seines Sohnes zu gelangen. Der 46-Jährige mit etwa 2,0 Promille Alkohol im Blut wurde nach mehrmaligen Aufforderungen in Gewahrsam genommen, wobei sich zwei Polizisten leichte Verletzungen zuzogen.





