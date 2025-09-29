IBM-Aktien ISIN: US4592001014 konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 1,02 Prozent auf einem guten sechsten Platz im Dow Jones. Auf Wochensicht hat das IT-Unternehmen 6,72 Prozent zugelegt und war mit klarem Abstand der Top-Performer im Dow Jones. Zum Handelsende am Freitag notiert die IBM-Aktie bei 284,31 USD, das Tages- und Wochenhoch hat man mit 288,82 USD an der NYSE gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS