© Foto: Richard Drew/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW40) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 29. September: Carnival Hinter dem Anbieter von Kreuzfahrten liegt mit einem Plus von bislang 22,9 Prozent erneut ein starkes Börsenjahr. Mit einem Jahreshoch von 32,80 US-Dollar gelang der Aktie sogar ein neues Mehrjahreshoch und damit der höchste Stand seit dem Corona-Crash. Der TUI-Rivale profitiert von der anhaltend hohen Tourismus-Nachfrage - die Branche hat sich bislang als widerstandsfähiger erwiesen als die Konsumgüterindustrie. Trotz der starken Kursgewinne handeln die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE