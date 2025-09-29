Continental baut um: Der Fokus auf Reifen verspricht mehr Stabilität und höhere Margen. Der Wandel bei Continental nimmt konkrete Formen an. Nach der kürzlich erfolgten Abspaltung von Aumovio steht nun der Verkauf von ContiTech als Nächstes auf dem Programm. Das Ziel ist klar: Langfristig soll ein reiner Reifenhersteller entstehen, mit Fokus auf Profitabilität, Cashflow und eine stabile Geschäftsentwicklung. Im Laufe des Jahres 2026 soll daher der Bereich ContiTech vollständig veräußert werden. Bereits Ende August einigte sich der DAX-Konzern mit dem US-Unternehmen Regent auf eine Übernahme des ContiTech-Geschäftsfelds Original Equipment Solutions (OESL), das 2024 einen Umsatz von 1,9 Mrd. Euro erzielte. Über den Kaufpreis sowie weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart. Durch die Veräußerung macht ContiTech einen wichtigen Schritt weg vom Autozulieferer und hin zum eigenständigen Spezialisten für Materiallösungen aus Gummi und Thermoplastik mit starkem Industriefokus (rund 80% des Umsatzes). ...

