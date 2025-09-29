Zürich - Der Stromzählerhersteller Landis+Gyr kann das Geschäft in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) wie geplant verkaufen. Käufer ist der Private-Equity-Investor Aurelius. Die Transaktion bewertet das verkaufte Geschäft laut Mitteilung vom Montag mit 215 Millionen US-Dollar. Es umfasst das gesamte Portfolio an Stromzählern für Haushalte und Industrie, die Zähler für Gas, Wärme und Wasser sowie die damit verbundenen integrierten Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab