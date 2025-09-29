Die Spotify-Aktie hat sich von den Juli-Tiefs gut erholt. Entscheidet sich jetzt, ob der Weg frei wird für eine echte Trendwende?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|613,60
|614,90
|09:50
|613,60
|614,90
|09:47
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:42
|Spotify zwischen Comeback und Rückschlag
|Die Spotify-Aktie hat sich von den Juli-Tiefs gut erholt. Entscheidet sich jetzt, ob der Weg frei wird für eine echte Trendwende Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|06:54
|Millionen für heiße Luft: KI-Sängerin kassiert, Spotify löscht Millionen Fake-Songs
|01:58
|BTS Jungkook, K-pop's lone record maker, extends Spotify and Billboard milestones
|Sa
|Spotify führt neue Regeln für KI-generierte Musik ein
|KI-Inhalte sorgen auf Streaming-Plattformen zunehmend für Probleme. Spotify führt deshalb jetzt strengere Regeln ein, um die Transparenz für Musiker:innen und Hörer:innen zu erhöhen. KI-generierte Inhalte...
► Artikel lesen
|Fr
|Spotify cracks down on AI 'slop' - these are the changes you'll see
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SPOTIFY TECHNOLOGY SA
|611,20
|+0,97 %