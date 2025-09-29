Deutschlands größter Vermieter Vonovia bringt sich als möglicher Partner für die Bundeswehr ins Gespräch. Vorstandschef Rolf Buch erklärte, dass das Wohnungsunternehmen bereitstehe, beim Bau und der Bereitstellung von Wohnungen für Soldaten mitzuwirken. Er spricht gar von einem "Werkswohnungsbau 2.0"."Dank unserer langjährigen Erfahrung im Wohnungsbau sind wir in der Lage, passende Unterkünfte zu errichten und im Rahmen von Kooperationen Belegungsrechte für die Bundeswehr einzuräumen", so Buch.Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär