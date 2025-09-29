DJ GSK macht Luke Miels zum neuen CEO

Von Elena Vardon

DOW JONES--GSK ernennt Luke Miels zum Nachfolger von Emma Walmsley als CEO des britischen Arzneimittelherstellers.

Wie der britische Pharmariese am Montag mitteilte, wird Miels, derzeit Chief Commercial Officer von GSK, den Chefposten übernehmen und am 1. Januar dem Board beitreten.

"2026 ist ein entscheidendes Jahr für GSK, um den Weg für das kommende Jahrzehnt zu definieren, und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung", sagte Walmsley.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 02:26 ET (06:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.