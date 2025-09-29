NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 485 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Schätzungen am Sonntag angesichts des nahen Kapitalmarkttags an die weitergehende Strategie der Münchner an. Bei den Ausschüttungen sieht er Enttäuschungsrisiken. So rechnet er zwar mit einer Aufstockung der Dividende und der Aktienrückkäufe. Das Management dürfte sich aber nicht auf konkrete Ausschüttungspläne für die Zukunft festlegen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 00:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0008430026