© Foto: Markus Schreiber - AP

Bernsteins Analysten feiern die Rheinmetall-Aktie für Rekordaufträge und Margen. Doch auf lange Sicht halten sie einen anderen Player für attraktiver.Bernstein hat die Beobachtung der Rheinmetall-Aktie begonnen und den DAX-Konzern in einer Ersteinschätzung am Freitag als "heißeste Aktie Europas" bezeichnet. Die Analysten stufen die Papiere mit "Market-Perform" ein und setzen das Kursziel auf 1960 Euro. Damit sehen sie das Potenzial nach oben begrenzt. Rheinmetall sei "bereits auf Perfektion bepreist" und werde rund zehn Prozent über dem Branchenschnitt bewertet. Die Experten verweisen auf die rasante Transformation des Unternehmens. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hätten sich die Papiere um …