Die Fluggesellschaft lädt zum Wochenstart erstmals seit der Corona-Krise Investoren zu einem Kapitalmarkttag ein. Neben den mittelfristigen Finanzzielen kündigte die Lufthansa direkt auch den Abbau von 4.000 Stellen bis 2030 an. Der Job-Abbau in der Verwaltung sorgt an der Börse für freundliche Mienen. Vor Börsenstart am Montag gab der Lufthansa-Konzern bekannt, bis zum Jahr 2030 in der Verwaltung 4.000 Stellen einzusparen. Die Prozesse sollen digitalisiert, automatisiert und gebündelt werden, teilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
