Stuttgart - Der Vorstand für Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart, Rouven Kasper, wird zum 1. Januar 2026 zum FC Bayern München wechseln. Der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG habe einer vorzeitigen Vertragsauflösung zugestimmt, teilten die Schwaben am Montag mit.



Kasper gehörte dem VfB-Vorstand seit Januar 2022 an und war maßgeblich für die Neuausrichtung des Clubs im Sponsoring, der Internationalisierung sowie im Marketing und Vertrieb verantwortlich. Zuvor hatte der 43-Jährige bereits als "President Asia" für den FC Bayern München gearbeitet, zu dem er nun zurückkehren wird.



VfB-Aufsichtsratsvorsitzender Dietmar Allgaier sagte, man habe Kaspers Wunsch entsprochen, da er sich in hohem Maße um den Verein verdient gemacht habe. Kasper selbst erklärte, die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, er verlasse seinen Heimatclub jedoch in der Gewissheit, dass der VfB gut für die Zukunft aufgestellt sei.





