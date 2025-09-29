Die in Deutschland hauptansässige Hy2gen plant die Produktion von Ammoniak aus Wasserstoff, den es aus der Elektrolyse mit Wasserkraftstrom gewinnt. Zielsektoren sind die Schifffahrt und Chemieindustrie. Die in Wiesbaden ansässige Hy2gen hat vom Gemeinderat von Sauda, Norwegen, die Baugenehmigung für die als Projekt Iverson geplante Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ammoniak aus Wasserstoff erhalten. Wie Hy2gen mitteilte, werde die Anlage eine 270-MW-Elektrolyseanlage umfassen, die mit Wasserkraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
