Tallinn - 2015 brauchten Bankangestellte drei Stunden für einen Kreditantrag. Der Papierstapel war hoch wie eine Kaffeetasse. Diese Probleme kennt jeder, der mal in einer Bank gearbeitet hat. Dokumentenmanagement-Systeme ändern das heute komplett. Kollegen mit 20 Jahren Erfahrung erzählten von 50 Anträgen am Tag. Die Papierberge wurden grösser. Dokumente verschwanden regelmässig. Ein Kreditantrag lag mal drei Wochen unter einem anderen Stapel. Korto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab