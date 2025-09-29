Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
2025/26 bringt vor allem Margenverbesserungen - mittelfristiger Wachtumspfad "mit Sicherheit" intakt
Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat - wie vorab vermeldet - die angehobene Umsatzprognose 2024/25 leicht übertroffen. Die Skalierung stellte sich dabei - wie der Geschäftsbericht zeigt - deutlich stärker dar als von uns erwartet. Die EBIT-Marge erreichte 14%, das EPS € 0,60 (23/24: € 0,18) zeigte mehr als eine Verdreifachung, beides übertraf unsere im Juni angehobenen Erwartungen von 12,5% bzw. € 0,57. Das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein nur leichtes Umsatzwachstum zeigen, bei weiter steigenden Margen. Ab 2026/27 - begünstigt durch den politischen Rahmen (u.a. ReArm Europe, deutsches Sondervermögen für die Bundeswehr und Infrastruktur sowie der ab 2026 anziehenden deutschen Konjunktur) - dürften die Umsätze (insbesondere mit Bezug zur äußeren Sicherheit) weiter ansteigen. Mit einem EV/Umsatz-Verhältnis von 1,8 ist CEOTRONICS für ein Unternehmen mit hohem Rüstungsanteil weiterhin günstig.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 18,24.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: CEOTRONICS_20250929_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2205066 29.09.2025 CET/CEST