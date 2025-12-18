Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
Drittes SmG-Los trägt rd. € 47 Mio. zum Auftragsbestand bei
Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat den SmG-Losabruf "2026" etwas schneller vermelden können als von uns zunächst erwartet - der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte die Freigabe erst Anfang Dezember erteilt. Die Auftragserteilung verschafft CEOTRONICS eine höhere Planungssicherheit, ändert jedoch nichts an unseren mittelfristigen Umsatzerwartungen. Die Abrufe der Unterlose über insgesamt 50k Führungs- und Soldaten PTT-Tasten (u.a. CT-MultiPTT 3C und 1C) werden im Kalenderjahr 2027 umsatzwirksam und finden sich damit in den Geschäftsjahren 2026/27 und 2027/28 wieder. Mit einer abgerufenen Menge von 110k Einheiten ist das verbindlich vereinbarte Mindestvolumen (60k) bereits deutlich überschritten; dies unterstreicht die Ambition der Bundeswehr, allen Teilstreitkräften die hochwertigen SmG-Systeme bereitzustellen und erhöht u.E. die Wahrscheinlichkeit, dass in einem kommenden Schritt auch Reservisten und Wehrpflichtige mit diesen Systemen ausgestattet werden. Basierend auf DCF- und Peer-Analyse bleibt die CEOTRONICS-Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs ein Kauf.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 17,92.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: CEOTRONICS_20251218_KurzanalyseBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
