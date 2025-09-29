ASTRAZENECA will mit einer direkten Notierung seiner Stammaktien an der New Yorker Börse einen breiteren Anlegerkreis erreichen. Die direkte Notierung der Aktien wird die bestehende Notierung der amerikanischen Hinterlegungsscheine an der Nasdaq ersetzen. Dabei bleibt allerdings die Notierung in Großbritannien bestehen, genauso wie der dortige Unternehmenssitz. Auch steuerlich wird ASTRAZENECA dort ansässig bleiben. Überdies bleibe die Aktie Teil des schwedischen Index OMX Stockholm 30. Die Anleger freut es!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe