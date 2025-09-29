Böblingen (ots) -- HP Sure Station erfüllt die strengen Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Sicherheitsstandard VS-NfD und vergleichbare internationale Vorgaben- Sichere, stabile und leichte Premium-Notebooks mit maximaler Leistung für die Nutzung im hybriden Arbeitsumfeld- HP Sure Station Notebooks sind zertifiziert für den Einsatz der Sicherheitslösungen von genua, NCP engineering und Rohde & Schwarz CybersecurityHP, einer der führenden IT-Hersteller, präsentiert auf der Smart Country Convention in Berlin die HP Sure Station. Die erste Arbeitsplatzlösung von HP, welche die strengen, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) definierten Anforderungen für den Sicherheitsstandard VS-NfD (Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch) erfüllt. Zum Einsatz kommen leistungsfähige, stabile und leichte Premium-Notebooks, die trotz umfassender, integrierter Sicherheitsarchitektur maximale Leistung für alle Anforderungen des modernen, hybriden Büroalltages gewährleisten. HP liefert die abgesicherte Hardware mit Zugang zu modernsten 5G Netzen, und sorgt auch für die Interoperabilität der abgestimmten Paket-Lösung aus Hardware und Software. Angeboten wird die Lösung mit spezialisierten Technologie-Partnern. Die HP Sure Station Notebooks sind zertifiziert für den Einsatz der vom BSI zugelassenen Sicherheitslösungen von genua, ein Unternehmen der Bundesdruckerei Gruppe, sowie von NCP und Rohde & Schwarz Cybersecurity."In einer Zeit, in der Cyberangriffe raffinierter und häufiger werden, ist der Schutz sensibler Daten und IT-Hardware oberste Priorität. Wir bieten Ministerien, Behörden, und sicherheitssensiblen Unternehmen nun erstmals ein hochsicheres HP-Notebook an, das den umfassenden Anforderungen für die Geheimhaltungsstufe VS-NfD entspricht und gleichzeitig für die flexible Nutzung im hybriden Arbeitsumfeld ausgelegt ist. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur IT-Sicherheit und zur Modernisierung der IT-Infrastruktur in Deutschland", so Adrian Müller, Vice President & Managing Director HP Deutschland GmbH.HP Sure Station ist ein hochsicherer Arbeitsplatz, der das Speichern und Bearbeiten von VS-NfD Informationen und das sichere Surfen im Internet erlaubt. Dabei werden die Anforderungen für das VS-Anforderungsprofil "Sicherer VS-Arbeitsplatz" des BSI durch den Einsatz einer VS-NfD konformen Festplattenverschlüsselung und spezieller VPN-Clients von genua, NCP und Rohde& Schwarz Cybersecurity gewährleistet. Neben der abgesicherten VPN-Verbindung inklusive spezieller Firewall-Technologien und der Festplattenverschlüsselung gehören eine resiliente Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Smart-Card Basis und ein integriertes Management zu den Kernelementen der Lösung.Darüber hinaus bietet HP eine Vielzahl eigener Sicherheitslösungen in dieser Paketlösung. Angefangen mit dem nahtlosen Schutz der Notebooks in der Lieferkette (HP Supply Chain Security), dem Schutz vor physischer Gerätemanipulation (HP TamperLock), gepaart mit speziellen BIOS-Sicherheitsfunktionen (wie HP Sure Start) bis hin zu HP Sure View, einem integrierten Blickschutz, der visuelle Angriffe beim Arbeiten im öffentlichen Raum verhindert.HP Sure Click Enterprise ermöglicht zudem das sichere Öffnen von E-Mail-Anhängen, schützt mittels einer sicheren Micro-Virtualisierung das Notebook vollständig. Damit ist gleichzeitig, gemäß den aktuellen Empfehlungen des BSI, eine ideale Prävention beispielsweise vor Ransomware beim Zugriff auf das Internet gegeben.HP vertreibt das Komplettpaket aus Hardware, Sicherheitssoftware und Support. Mit der voll integrierten HP Sure Station Lösung hält HP auch relevante Sicherheitsanforderungen nach NATO- und EU-Richtlinien ein. Gleichzeitig bietet HP eine transparente und auditierbare Lieferkette inklusive nachvollziehbarer Herkunft der Hardware. Die Lösung wird gemeinsam mit führenden Partnern aus der deutschen Sicherheitsindustrie umgesetzt. Für den kompletten Lebenszyklus garantiert HP zudem zuverlässige Update-, Wartungs- und Patch-Prozesse für jedes Gerät.Großer Vorteil für Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit: Aufgrund des modularen Aufbaus können die Geräte am Nutzungsende weiterverkauft oder intern für weniger sicherheitsrelevante Anwendungen weiterverwendet werden. Auf Wunsch bietet HP auch die sichere Entsorgung der Hardware inklusive sicherem Datenmanagement am Lebensende an.Die schlanken HP Sure Station Notebooks sind mit einem Gewicht von circa 1,4 Kilogramm und einer Dicke von knapp 1,3 Zentimetern (bei der 14 Zoll Version) ideal für den mobilen Einsatz. Sie verfügen jeweils über leistungsstarke Intel Core Ultra 5 Prozessoren, 64 GB Arbeits- und ein Terrabyte Festplattenspeicher sowie ein integriertes 5G Mobilfunkmodul. Eine 5-Megapixel-Infrarot-Kamera und ein leistungsstarkes Poly-Audiosystem sorgen für ein komfortables und gleichzeitig sicheres Video-Konferenz-Erlebnis. Die Notebooks gibt es wahlweise in der ultra-mobilen 14 Zoll-Version oder - für einen höheren Komfort bei der Arbeit - mit einem entspiegelten 16 Zoll-Display.Besuchen Sie uns gerne auch auf der Smart Country Convention in Berlin vom 30.9.-2.10. am Stand der Bechtle AG hub27 | 401.Hier erfahren Sie mehr: https://reinvent.hp.com/hp-sure-station (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freinvent.hp.com%2Fhp-sure-station&data=05%7C02%7Ctanja.schuermann%40edelman.com%7C305e201e89de4d6dc41808ddfcf58937%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C638944853736484997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=omLfqdRKq%2BuOCj1ZsG6gxgcLrmGqiKVMCzkgIBCZIjc%3D&reserved=0)Passendes Bildmaterial steht hier (https://djeholdingsdrive-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/irina_heller_edelman_com/EsljfIlyV5xBkxNCwpbWjA0BoYgo3X0ioWIkVAfIP36LgQ?e=w0Yd9Q) zum Download bereit.Über HPHP Inc. (NYSE: HPQ) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, die es den Menschen ermöglichen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken und sich mit den Dingen zu verbinden, die am wichtigsten sind. Mit einer Präsenz in mehr als 170 Ländern bietet HP ein umfassendes Portfolio innovativer und nachhaltiger Hardware, Services und Abonnements in den Bereichen Personal Computing, Drucker, 3D-Drucklösungen, Hybrid Work, Gaming und mehr. Weitere Informationen auf http://www.hp.com.Über GenuaDie genua GmbH mit Sitz in Kirchheim bei München sichert sensitive IT-Netzwerke im Public- und im Enterprise-Sektor, bei KRITIS-Organisationen und in der geheimschutzbetreuten Industrie mit hochsicheren und skalierbaren Cyber-Security-Lösungen. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf den umfassenden Schutz von Netzwerken, Kommunikation und interne Netzwerksicherheit für IT und OT. Das Lösungsspektrum umfasst Firewalls und Gateways, Virtual Private Networks, Fernwartungssysteme, interne Netzwerksicherheit und Cloud Security bis hin zu Remote-Access-Lösungen für mobiles Arbeiten und Homeoffice.Die genua GmbH ist ein Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe. Mit mehr als 400 Mitarbeitern entwickelt und produziert sie IT-Security-Lösungen ausschließlich in Deutschland. Seit der Unternehmensgründung 1992 belegen regelmäßige Zertifizierungen und Zulassungen durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den hohen Sicherheits- und Qualitätsanspruch der Produkte. Zu den Kunden zählen u.a. Arvato Systems, BMW, die Bundeswehr, das THW sowie die Würth-Gruppe.Über NCP engineering GmbHNCP mit Hauptsitz in Nürnberg ist ein weltweit führender VPN-Softwarehersteller für hochsichere Lösungen in den Bereichen Zero Trust & VPN, Remote Access sowie Endpoint Security. Namhaft, global agierende Großkonzerne, mittelständische Unternehmen, Ministerien und Behörden setzen auf die Lösungen "Made in Germany", um ihre IT-Infrastrukturen vor den aktuellen Bedrohungen zu schützen. Zum Portfolio gehören auch vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugelassene Lösungen für mobiles Arbeiten für die Geheimhaltungsstufen "VS-NfD" (Verschlusssachen - Nur für den Dienstgebrauch) sowie NATO RESTRICTED und EU RESTRICTED.Über Rohde & Schwarz CybersecurityRohde & Schwarz Cybersecurity ist ein führendes IT-Sicherheitsunternehmen, das hoheitlichen und privatwirtschaftlichen Kunden mit besonderen Sicherheits- und Zulassungsanforderungen Schutz vor den sich stetig ändernden Cyberbedrohungen bietet. Der Pionier hochsicherer Verschlüsselungstechnologien liefert Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverschlüsselung und Zero-Trust-basierte Endpoint-Sicherheit. 