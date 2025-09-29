Europa ist in der Lage, PV-Module wettbewerbsfähig gegenüber China zu produzieren. Notwendig sind aber finanzielle Unterstützungsmaßnahmen der EU, wie ein neuer Bericht von Solarpower Europe und dem Fraunhofer ISE zeigt. Eien Studie der europäischen Solarenergievereiniugung Solarpower Europe zusammen mit dem Fraunhofer ISE analysiert, was notwendig ist, um eine substanzielle PV-Produktion in Europa wieder aufzubauen. Dabei konstatiert der Bericht "Reshoring Solar Module Manufacturing to Europe'zunächst, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
