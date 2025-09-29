FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 650 (720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5300 (5600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WISE PRICE TARGET TO 1300 (1270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG STARTS RENTOKIL INITIAL WITH 'SELL' - PRICE TARGET 284 PENCE - CANACCORD STARTS CAPITA GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 900 PENCE - CITIGROUP CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 250 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS SABRE INSURANCE TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 116 (145) PENCE - JEFFERIES RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4100 (2550) PENCE - RBC CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 3625 (3650) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News