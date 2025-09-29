Erneut rote Vorzeichen bei der Aktie von Novo Nordisk. Zur Stunde verliert der dänische Biopharma-Titel rund 2,5 Prozent an Wert. Für negative Stimmung sorgt ein sehr kritischer Analystenkommentar aus dem Hause Morgan Stanley, der mit einem Downgrade und einer deutlichen Kurszielreduzierung einhergeht.Analyst Thibault Boutherin stuft Novo Nordisk von "Equal-Weight" auf "Underweight" ab und kappt das Kursziel um 80 auf nun 300 Dänische Kronen (umgerechnet 40,19 Euro). Begründet wird die geänderte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär