Nächste Woche ist es soweit: LVMH steht im Rampenlicht und präsentiert die Zahlen für das dritte Quartal. Gelingt es dem Luxusriesen, ein starkes Signal für die Branche setzen und die Wende einzuläuten? Mehrere Analysten haben sich im Vorfeld bereits positioniert und die Kursziele erhöht.Louise Singlehurst von Goldman Sachs hob ihr Kursziel von 600 auf 625 Euro an und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Sie änderte ihre Prognosen nur geringfügig, rollte jedoch die Bewertungsbasis nach vorne. Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
