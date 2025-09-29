Isuzu und Toyota wollen im kommenden Geschäftsjahr einen Brennstoffzellen-Bus herausbringen und im japanischen Werk Utsunomiya fertigen. Die Herstellung des Modells wird J-Bus verantworten, ein 50:50-Joint Venture von Isuzu und Hino. Zur geplanten Auflage machen die Partner noch keine Angaben. Die beiden japanischen Hersteller Toyota und Isuzu haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Brennstoffzellen-Linienbussen der nächsten Generation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net