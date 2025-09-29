5 Übernahmekandidaten | EAs Buyout, Insiderkauf bei Münchner Rück & Goldpreis
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|544,20
|544,60
|12:47
|544,20
|544,40
|12:48
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|5 Übernahmekandidaten | EAs Buyout, Insiderkauf bei Münchner Rück & Goldpreis
|5 Übernahmekandidaten | EAs Buyout, Insiderkauf bei Münchner Rück & Goldprei
► Artikel lesen
|09:30
|Münchener Rück: Geheime Insiderkäufe deuten auf Kursfeuerwerk hin
|08:50
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 555 Euro - 'Hold'
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 485 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Schätzungen am...
► Artikel lesen
|08:02
|DAX höher: Ottobock, Munich Re, Redcare Pharmacy, Thyssenkrupp, und Lufthansa im Fokus
|Der deutsche Leitindex steht vor leichten Kursgewinnen zum Start in die neue Handelswoche. Im ganz frühen Handel wird der DAX um 0,4 Prozent höher auf 23.840 Punkte getaxt, womit sich der höchste Stand...
► Artikel lesen
|07:42
|JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 485 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Schätzungen am...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG
|544,60
|+0,85 %