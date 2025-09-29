Zürich - Die Finanzkompetenz der Schweizer Bevölkerung bleibt auf stabilem Niveau. Die Unterschiede im Wissen über Finanzthemen sind aber laut dem Vermögensberater True Wealth markant. Dabei hat sich die Wissenskluft abhängig vom Einkommen weiter vergrössert. Zu diesem Schluss kommt der am Montag zum zweiten Mal veröffentlichte Finanzkompetenzindex 2025 von True Wealth. Mit einem durchschnittlichen Indexwert von 5,43 von 10 Punkten können demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
