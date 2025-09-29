hier

Positive Einschätzungen zum vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2024/25 sorgten für Rückenwind, auch wenn die Auftragseingänge schwächer ausfallen. Entscheidend ist das leicht positive Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, das die Visibilität verbessert. Fantasie entsteht zusätzlich durch die laufenden Überlegungen zur möglichen Entflechtung von SIEMENS HEALTHINEERS, die noch vor dem Kapitalmarkttag am 9. Dezember abgeschlossen sein sollen. Analysten wie JPMORGAN bleiben optimistisch und sehen mit einem Kursziel von 300 € weiteres Potenzial. Die technische Lage stabilisiert sich mit einem Kursniveau über der 21-Tage-Linie und knapp an der 50-Tage-Linie, womit der jüngste Rücksetzer wieder kompensiert ist. Damit richtet sich der Blick klar auf die Q4-Zahlen, die für den 13. November erwartet werden, und auf den Kapitalmarkttag im Dezember. Wir erwarten, dass der Kurs nun wieder verstärkt Aufwärtsmomentum bekommen wird.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent