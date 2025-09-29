Paris/London - Europas wichtigste Aktienmärkte starten am Montag zunächst freundlich in die neue Woche. Allerdings blieb die Risikobereitschaft verhalten angesichts der bleiben Unsicherheit, die neben der globalen Geopolitik auch von der Situation in den Vereinigen Staaten ausgeht. Dort droht im Wochenverlauf wieder einmal ein haushaltsbedingter Regierungsstillstand. Der EuroStoxx50 gewann gegen Mittag 0,2 Prozent auf 5.510 Punkte. Ausserhalb des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab